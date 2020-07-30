Tunceli'de, eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı



Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ Valiliği'nce koronavirüs salgını nedeniyle kent genelinde eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu.

Tunceli'de koronavirüs salgını nedeniyle eylem ve etkinlikler 15 yasaklandı. Yasaklamaya ilişkin valilik tarafından yapılan açıklamada, "Çin Wuhan'da 12 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan ve 'Covid-19' adı verilen hastalığın dünya üzerinde 120'den fazla ülkeye sirayet ettiği ve dünyada büyük paniğe yol açan salgın hastalığın ülkemizde de görüldüğü bilinmektedir. Hastalıkla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda kontrollü normalleşme adımları atılmaya başlanılmıştır. Fiziksel temas, solunum yollarda çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 19. Madde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 11/A ve 11/C hükümleri doğrultusunda, valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, sportif faaliyetler ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile Siyasi Partilerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının kendi binaları içinde veya önlerinde en fazla 50 kişilik katılım ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirecekleri basın açıklamaları hariç olmak üzere İl sınırlarımız içerisinde (il merkezi ilçeler polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) düzenlenecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, çadır kurma, imza kampanyası, konser, şenlik, il ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afis poster açmak, meşale yakmak ve taşıma, konferans gibi tüm etkinlikler 31 Temmuz 2020 günü saat 00.01 ile 14 Ağustos 2020 günü saat 23:59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-07-30 13:14:41



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