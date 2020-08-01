Emniyet Genel Müdürü Aktaş Tunceli'de

Sudan'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Tunceli’de bir dizi bayram ziyareti gerçekleştirdi, Aktaş, 5 Ocak tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarını da yerinde inceledi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı nedeniyle geldiği Elazığ'dan Tunceli’ye geçti. Vali Mehmet Ali Özkan’ın eşlik ettiği Aktaş, güvenlik güçleri ile bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

Genel Müdür Aktaş, ziyaretleri esnasında 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarını da yerinde inceledi. Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki incelemelerde Aktaş, ilgililerden detaylı bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.