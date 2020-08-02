Tunceli'de ayı saldırısında bir kişi yaralandı

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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ayının saldırdığı bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Süleymanuşağı Köyü’nde hayvancılıkla uğraşan Bülent Onat (45) akşam saatlerinde kırsalda ayının saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Onat'ı fark eden köylüler 112 Acil Komuta Merkezine bağlı ekiplere haber verdi. Köye giden ekipler, Onat’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı. Onat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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