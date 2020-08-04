

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda gezintiye çıkan Murat Özel (47), nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan benekli Anadolu semenderlerini görüntüledi.

Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan 'benekli Anadolu semenderi' Tunceli'de görüntülendi. Munzur Vadisi Milli Parkı'nda gezintiye çıkan Murat Özel, kayalık alanda fark ettiği benekli Anadolu semenderini cep telefonu kamarasıyla kaydetti. Semenderi görüntülediği için mutluluk yaşadığını söyleyen Özel, "Sabah yürüyüşü sırasında nemli ve sulu bir kayalık alanda renkli bir şey fark ettim. Yaklaşınca benekli Anadolu semenderi olduğunu anladım ve görüntüledim. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu güzel canlıyı görüntülediğim için mutluyum" dedi.FOTOĞARFLI

DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-08-04 15:20:25



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