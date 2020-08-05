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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de tersip bendi ve ıslah sekisi yapımı sürüyor

İHA

–Tunceli'de Sığenk ve Telekom derelerinde tersip bendi ve ıslah sekisi yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Tunceli’de tersip bendi ve ıslah sekisi yapımı sürüyor

–Tunceli’de Sığenk ve Telekom derelerinde tersip bendi ve ıslah sekisi yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından merkezde bulunan Atatürk Mahallesi Sığenk ve Telekom derelerindeki tersip bendi ve ıslah sekisi yapımı çalışmaları devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tunceli’ye yapılan yatırımlarda ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiğini dile getirdi.
Kentte son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Tunceli merkezinde bulunan ve taşkınlara sebebiyet veren 8 adet derenin ıslahını sağlayacak projede toplamda 5 bin 750 metre betonarme U kanal, 850 metre beton kanal, 11 bin 500 metre korkuluk, 37 metre yatay sondaj, 20 adet betonarme menfez imal edilecek. Projenin toplam maliyeti 13 milyon 201 bin 794 TL olup, çalışmaların tamamlanmasıyla Tunceli merkezinde 41 dekar alan, 4 mahalle ve 1 il merkezinde taşkın riski azaltılmış olacak. Bu yıl itibariyle 2 bin 500 metre betonarme U kanal, 850 metre beton kanal, 4 bin metre korkuluk, 37 metre yatay sondaj ve 10 adet menfez imalatları tamamlandı. Fiziki olarak yüzde 48’i gerçekleşen çalışmaların 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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