Pülümür Çayı'na otomobil uçtu, sürücü yaralandı

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ'de, kontrolden çıkan otomobilin Pülümür Çayı'na uçması sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde TunceliErzincan yolu Uzuntarla köyü mevkiinde meydana geldi. Tunceli'den Erzincan yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 GH 423 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Pülümür Çayı'na uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, kontrol amaçlı Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil, AFAD ekiplerince Pülümür Çayı'ndan çıkarıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-08-06 18:07:28
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