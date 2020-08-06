Tunceli’de otomobil çaya uçtu, sürücü kendi çabası ile çıktı

Tunceli’de otomobil çaya uçtu, sürücü kendi çabalarıyla ile araçtan çıktı.



Kaza, TunceliErzincan karayolunun 12. kilometresinde bulunan Uzuntarla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli’den Erzincan istikametine seyir halinde olan 01 GH 423 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pülümür Çayı’na uçtu. Sürücü kendi çabalarıyla araçtan çıkarken olay yerine sağlık ile AFAD ekipleri sevk edildi. Sadece sürücünün bulunduğu araç, vinç ile sudan çıkarıldı.

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