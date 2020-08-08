Tunceli'de motosiklet kazası: 2 yaralı

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Tunceli'de motosiklet devrilerek yola savruldu, kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, TunceliOvacık karayolunun 5'inci kilometresi Miskişah mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.G. yönetimindeki 23 BV 445 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yola savruldu. Kazada sürücü ve arkasındaki arkadaşı B.B. ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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