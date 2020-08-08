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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de motosiklet kazası: 2 yaralı

İHA

Tunceli'de motosiklet devrilerek yola savruldu, kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Tunceli'de motosiklet kazası: 2 yaralı

Tunceli'de motosiklet devrilerek yola savruldu, kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, TunceliOvacık karayolunun 5'inci kilometresi Miskişah mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.G. yönetimindeki 23 BV 445 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yola savruldu. Kazada sürücü ve arkasındaki arkadaşı B.B. ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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