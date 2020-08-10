Tunceli'de aracın çarptığı gelincik öldü



Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ'de yolunun karşısına geçen gelincik, plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu öldü.

Munzur Vadisi Milli Parkı içinde kalan Tunceli-Ovacık Karayolu'nun 35'inci kilometresindeki Fırtına Veli Çeşmesi mevkisinde karayolundan karşıya geçen gelinciğe, plakası ve sürücüsün ismi belirlenemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle gelincik ölürken, sürücü ise olay yerinden uzaklaştı. Karayolunda seyahat ettikleri sırada, yolda hareketsiz yatan gelinciği fark ederek durduğunu anlatan Mahmut Duymaz, sürücülerin hayvanlara karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Duymaz, "Sürücüler, yolda yaban hayvan varlığı olabileceğini bilerek daha dikkatli gitmeli. Munzur Vadisi Milli Park alanı içinde birçok yerde yaban hayvanı çıkabilir. Uyarı tabelalarına rağmen sürücüler hiç dikkatli gitmiyor" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-08-10 15:04:07



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