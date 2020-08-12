Kaya kartalı, doğal ortamına salındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaya kartalı, doğal ortamına salındı

İHA

Tunceli'de bitkin halde bulunan kaya kartalı, tedavi ve beslenme desteğinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı. Kartalı, bırakmadan önce öpen doğa koruma görevlisinin o anları samimi görüntüler oluşturdu.

Kaya kartalı, doğal ortamına salındı

Tunceli’de bitkin halde bulunan kaya kartalı, tedavi ve beslenme desteğinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı. Kartalı, bırakmadan önce öpen doğa koruma görevlisinin o anları samimi görüntüler oluşturdu.
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde yaklaşık 20 gün önce vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kaya kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’nde tedavi altına alındı. Yeterince beslenemediği için bitkin düştüğü belirlenen kartal, tedavi ve beslenme desteğinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.
Kartalın salınması esnasında yaklaşık 20 gündür beslenmesiyle yakından ilgilenen bir doğa koruma görevlisinin kartalı öpmesi, samimi görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli’deki ‘Eren’lerin hayalleri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Tunceli’deki ‘Eren’lerin hayalleri gerçekleştirildi
Gülistan Doku için özel harekattan karada arama çalışması
YEREL HABERLER Gülistan Doku için özel harekattan karada arama ...
Kayıp Gülistan için suda ve karada aramalar sürüyor Kayıp Gülistan için özel harekat polisleri de karada ve kıyıda aramalara başladı
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan için suda ve karada aramalar ...
Tunceli'de aracın çarptığı gelincik öldü
YEREL HABERLER Tunceli'de aracın çarptığı gelincik öldü
Gülistan Doku'dan 219'uncu günde de iz yok
YEREL HABERLER Gülistan Doku'dan 219'uncu günde de iz yok
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor
AK Parti Tunceli'de 4 ilçede kongresini yaptı
YEREL HABERLER AK Parti Tunceli'de 4 ilçede kongresini yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X