Tunceli’de narkotik operasyonu: 1 gözaltı

Tunceli’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 640 gram kubar esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 1 şahıs da gözaltına alındı.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca, TunceliMazgirt Oymadal Köyü bölgesinde uyuşturucu madde olaylarına yönelik gerçekleştiren operasyonda; 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahsın ikametinde ve ikametin eklentilerinde yapılan aramada 640 gram Kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.