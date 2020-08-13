Tunceli’de narkotik operasyonu: 1 gözaltı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 640 gram kubar esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 1 şahıs da gözaltına alındı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca, TunceliMazgirt Oymadal Köyü bölgesinde uyuşturucu madde olaylarına yönelik gerçekleştiren operasyonda; 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahsın ikametinde ve ikametin eklentilerinde yapılan aramada 640 gram Kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.