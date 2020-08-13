Vali Özkan’dan kazada yaşamını yitiren Akar için taziye mesajı

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Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, dün gece TunceliOvacık karayolunda otomobili ile Munzur Çayı’na uçarak yaşamını yitiren Mehmet Nur Akar için taziye mesajı yayımladı.

Vali Özkan yayımladığı mesajda “ İlimiz Kadastro Müdürlüğü’nde görevli personelimiz Mehmet Nur Akar, dün gece Ovacık karayolunda geçirdiği trafik kazası sonucu maalesef yaşamını yitirmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Tüm hemşerilerimizin başı sağ olsun” dedi.

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