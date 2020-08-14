Tunceli'de izolasyona uymayan, karantina yurtlarına yerleştirilecek

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Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ Valiliği, test sonucu ya da temas nedeniyle alınan 'evde izole' kararına uymayanların, ceza kesilip, karantina yurtlarına yerleştirileceğini açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Test sonucu veya temas sebebiyle evinde izole edilen vatandaşlarımız, lütfen iyileşene kadar evlerimizden çıkmayalım.Evde izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulanıp, karantina yurtlarına yerleştirileceklerdir."DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-08-14 10:11:40



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