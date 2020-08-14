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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

İHA

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları devam ediyor.
5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına çok sayıda ekibin katılımıyla Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediliyor. Baraj gölündeki su seviyesinin minimum kod olan 885 metreye düşürülmesinin ardından başlatılan arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, AFAD il müdürlüklerinden çok sayıda ekip katılıyor.
Uzman ekipler tarafından belirlenen alanlarda dalışlar yapılmasının yanı sıra su altı görüntüleme cihazı ROW ile de aramalar gerçekleştiriliyor.
Botlarla su üstü aramalarının da gerçekleştirildiği çalışmalarda, henüz Doku’ya ait bir ize rastlanamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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