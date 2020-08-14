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223'üncü günde de Gülistan Doku'dan iz yok

DHA

223'üncü günde de Gülistan Doku'dan iz yok


Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için başlatılan arama çalışmaları 223'üncü günde de sürdü. Doku'ya ait bir ize rastlanmadı.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, su yüzeyinde ve kıyıda çalışmalar sürdürüldü. Ailesinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca Gülistan'ın son görüldüğü bölgede Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliyesine karar verildi. Barajda su tahliyesi sürdürülürken, daha önce ara verilen su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos günü tekrar başlandı.
13 EKİP 55 KİŞİ İLE ARAMA ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR
Gülistan Doku'nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları 223'üncü gününe girerken Türkiye'nin çeşitli ilerinden gelen 13 ekip su yüzeyi ve su altında arama çalışmalarını bugün de sürdürdü. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su Altı Arama Kurtarma (SAK) Timi, 2 su altı robot kamerasıyla (ROV) Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 4 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4 su altı arama kurtarma ekibi ile 5 farklı ilden gelen AFAD ekiplerinden oluşan toplam 55 kişilik ekip, su altında ve su yüzeyinde arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bugün gün boyu yapılan aramalarda da Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanmadı. Arama çalışmalarının İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek ikinci bir talimata kadar devam edeceği belirtiliyor.
SU TAHLİYE İŞLEMİ 16 METREDEN SONRA SABİTLENDİ
Baraj gölündeki su tahliye işleminin hafta başında tamamlandığı belirtildi. Baraj gölünün kodunun düşeceği son noktaya kadar suyun tahliye edildiği ve su seviyesinin 16 metre aşağı indiği bildirildi. Su seviyesinin arama çalışmaları bitene kadar sabit kalacağı ifade edildi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-08-14 15:54:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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