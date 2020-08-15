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20 dönüm tarlaya sebze ekti, hem ihtiyaç sahiplerini hem çocukları sevindirdi

DHA

20 dönüm tarlaya sebze ekti, hem ihtiyaç sahiplerini hem çocukları sevindirdi


Ferit DEMİR/MAZGİRT (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde Seda Canpolat, 10 arkadaşı ile birlikte 20 dönüm araziye ektikleri sebzenin satışından elde ettikleri gelirle çocuklara oyuncak ve kıyafet aldı. Bölgedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar da ihtiyacı olan sebzeyi tarladan karşılayabiliyor.
Mazgirt İlçesi Gökepe köyünde yaşayan Seda Canpolat, Tunceli il merkezi ve 7 ilçesinde gönüllü olarak yardım grubu içinde yer alan 10 arkadaşı ile oluşturdukları Uğur Böceği grubu ile birlikte 20 dönümlük tarlaya sebze ekerek burada kazandıkları parayla hem yoksul ailelere yardım ediyor hem de yüzlerce çocuğa kıyafet ve oyuncak yardımında bulunuyor. Seda Canpolat, Uğur Böceği grubunu oluşturma fikrinin sosyal medya üzerinde başlattığını, destek görünce çalışmalarını genişlettiğini belirterek şöyle konuştu:
"Geçen yıl kasım ayında sosyal medya üzerinde bir çalışma başlattım. Köylerimizi gezmek istiyorum çocuklara ulaşarak onlar için bir şeyler yapmak istiyorum dedim. Özellikle çocuklara ulaşarak hediye vermek istiyorum demiştim. Bu çağrıma hem arkadaşlarım hem de tanımadığım arkadaşlar destek verdiler ve çalışmalara hemen başladık. İlk çalışmamızda Tunceli genelinde 80 çocuğu giydirip oyuncak hediyeler aldık ve ayrıca ailelerine de erzak kolileri dağıttık. Çocuklara ulaşıp onları sevindirince bu mutluluğu yüreğimizde yaşadık ve başarabileceğimizi daha iyi şeyler yapacağımızı düşündük. Mesela bir köye gittik, bir çocuğa hediye verdik ve o an çocuk bir şey söyledi, çok etkilendim. Çocuk bana, 'hiç lunapark görmedim beni götürebilir misin?' deyince o an inanılmaz bir duygusallık oldu. Köyden başka çocuklar da vardı, hepsini lunaparka götürdüm ve çocukların gözlerinin içi gülmüştü ve o an bu çalışmaları daha geniş bir alana yaymak için karar aldık ve çalışmalara hemen başladık."
UĞUR BÖCEĞİ GRUBUNU KURDUK
Seda Canpolat Tunceli genelinde 10 arkadaş ile birlikte kısa süre içinde Uğur Böceği grubunu kurarak çalışmaları başladıklarını belirtip, "Bu çalışmayı önce sosyal medyada yaptık bize çok fazla destek geldi sonra yeni ilçelere ve köylere gittik arkadaşlar ile  çocuklara ulaştığımız zaman onların gözlerindeki sevinci görünce çok mutlu olduk. Her gittiğimiz yerden ekibimize bir arkadaş aldık. Daha sonra Elazığ ve Van depremine giderek  mağdur olan vatandaşlar ile dayanışma içine girdik günlerce gönüllü olarak yardım çalışmalarında bulunduk" şeklinde konuştu.
`İHTİYACI OLAN GELİP İSTEDİĞİNİ ALIP GİDİYOR´
Seda Canpolat Mazgirt ilçesine bağlı Göktepe köyünde kendilerine ait 20 dönümlük tarlaya sebze ektiklerini bu sebzeyi hem yoksul insanlara ücretsiz dağıttıklarını hem de satıp elde ettikleri gelirle çocuklara hediyeler aldıklarını belirterek, "Bizim aileye ait olan 20 dönüm tarlaya, biber, domates, salatalık ve patlıcan ektik bu yıl. Burada elde ettiğimiz ürünleri hem satıyoruz hem de ihtiyaç sahibi aileler kendileri gelip bostanda toplayıp gidiyor. Yine biz kendimiz toplayıp çevre köylerde tespit ettiğimiz ailelere bizzat ben kendim götürüp teslim ediyorum. Burada toplayıp sattığımız sebzelerden kazandığımız para ile çocuklara çeşitli hediyeler alıyoruz, kitap ve kırtasiye yardımı yapıyoruz, istedikleri kıyafetleri alıyoruz. Yine ikinci el bir kıyafet pazarı oluşturduk sosyal medya üzerinde inanılmaz yoğun bir ilgi oldu oradan da ihtiyaç sahibi olan herkes istediği kıyafeti alabiliyor. Biz üreterek kazanıp çocukları sevindirmek istiyoruz. Bir hafta önce yakın bölgede bulunan iki köyün tamamına sebze dağıtımı yaptık" dedi.
ALMANYA'DAN VE TÜRKİYE'DEN ÇOK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜK
Seda Canpolat, Almanya´dan ve diğer kentlerden de kendilerine destek verildiğini belirterek, İstanbul'dan bir grup kadın tarlaya gelerek sebze bakımı ve toplamasında gönüllü yardım etmek istediklerini söyledi. Şu an burada toplayıp sattığımız sebzeler ve sosyal medya üzerinden gelen yardımlar ile birlikte Tunceli, Elazığ, Van ve Türkiye'nin farklı illerinde 2 bine yakın çocuğa ulaştık ve onlara çeşitli hediyeler aldık" diye konuştu.
Uğur Böceği gönüllülerinden Erkan Çelik ise çocuklar için böyle bir grubun içinde yer aldığını belirterek "Söz konusu çocuklar ve yoksul aileler olunca bu grubun içinde gönüllü olarak yer aldım. Çocuklar için böyle bir çalışma yaptığımız için büyük heyecan duyuyoruz. Çocukları sevindirdiğimiz zaman onların gözlerindeki sevinci gördüğümüz zaman daha mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Mazgirt Ferit DEMİR
2020-08-15 11:42:31

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