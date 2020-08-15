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20 dönümlük "İyilik” bostanı Tunceli’de “Uğur Böcekleri” ektikleri bostanı, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

İHA

Tunceli'de kendilerine "Uğur Böcekleri" olarak adlandıran gençler, 20 dönümlük bir araziye sebze ve meyve ekerek, elde ettiği mahsulleri kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

20 dönümlük "İyilik” bostanı Tunceli’de “Uğur Böcekleri” ektikleri bostanı, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Tunceli’de kendilerine “Uğur Böcekleri” olarak adlandıran gençler, 20 dönümlük bir araziye sebze ve meyve ekerek, elde ettiği mahsulleri kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.
Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Göktepe köyünde yaşayan Seda Canpolat (27), sosyal medya üzerinden “Uğur Böceği Dayanışma” isimli hesap açtı. Hesabı üzerinden çeşitli kampanyalar düzenleyen Canpolat, köyde bulunan 20 dönümlük bir alana domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, gibi sebze ve meyveler ekti. Tarlada ektiği sebze ve meyveler yetişmeye başlayınca kamu görevlisi olan Canpolat, İşten arta kalan boş vakitlerinde şalvarını giyip traktörüyle tarlaya gidiyor ve tarlada elde ettiği mahsulleri arkadaşlarıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Kendilerine ‘Uğur Böcekleri’ olarak adlandıran gençler bunun yanında tarlanda elde edilen geliri de yine ihtiyaç sahiplerine aktarıyor.
Sosyal medya üzerinden bir oluşum kurduklarını belirten Seda Canpolat “2019 yılının Kasım ayında sosyal medya üzerinden bir kampanya yapmayı düşündüm. Sosyal medyadan bir çağrı gerçekleştirdim. Arkadaşlarıma gelin köyleri gezelim, çocuklarımızı yaşlılarımızı görelim dedim. Yapmış olduğum çağrıya arkadaşlarım sessiz kalmadı ve bir çok geri dönüş oldu. İlk gittiğimiz köyde 80 tane çocuk giydirdik. Ondan sonra başka ilçelere başka köylere gitmeye başladım ve gittiğim yerlerde yeni insanlar tanıdım ve kendime ekip kurdum. Ekibimin adına da ‘Uğur Böceği Gönüllüleri’ koydum. Kasım ayından beri bu tarz faaliyetler gösteriyoruz” dedi.

“Birçok aileye buradan topladığımız ürünleri götürüyoruz”
Yaz gelince 20 dönümlük bir arazisine bostan ektiğini dile getiren Canpolat, “Buranın geliri ile ailelere erzak, çocuklara oyuncak dağıtalım dedik. İşten vakit kaldığı zamanlar buraya geliyorum. Arkadaşlarımda bana yardımcı oluyor. Aynı zamanda ihtiyaç sahipleri de kendilerine ücretsiz olarak sebze ve meyve topluyorlar. Biz birçok aileye buradan topladığımız ürünleri götürüyoruz. Bundan iki gün önce iki köyün tamamına sebze dağıttık. Ya burada satış stanttı açıyoruz. Yada bilen insanlar bize sipariş veriyorlar. Kendimde yerel esnafı geziyorum onlardan sipariş alıyorum. Tunceli esnafına sebze dağıtıyoruz. Oradan elde ettiğimiz gelirle ailelerin imdadına koşuyoruz” diye konuştu.

“Amacım insanlara yardımlaşmayı aşılamak”
Bostandaki tüm ürünlerin organik olduğunu vurgulayan Canpolat ” Ürünlerimizin hepsi organik, hiçbir şekilde zirai ilaç kullanmadık. Tamamen hayvan gübresi var. İnsanlar gerçekten çok duyarlı, il dışından bir çok destekçimiz var. Burada bostan çalışmalarına katılmak istiyorlar. Çevre temizliği yapmak isteyen duyarlı arkadaşlarımız var. Aktif olarak çalışan yaklaşık 10 tane arkadaşız. 5 kadın 5 erkeğiz. Ekibimize katılmak isteyen çok sayıda arkadaşımız var. Onlarda dışarıdan bir çok destek veriyor bize. İnsanlar hayatlarından arta kalan zamanlarında bu tarz işler yapsalar çok mutlu olacaklar. Örnek veriyorum kafeden çay içmeyi erteledikleri zaman inanıyorum ki insanlar çok güzel şeyler yapacak. Ben öyle yaptım ve kendimi bu işe adadım. Akşamları vicdanım rahat bir şekilde uyuyorum. Amacım insanlara yardımlaşmayı aşılamak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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