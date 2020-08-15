1993- 1997 yıllarında teröristlerce şehit edilen 8 köylü törenle anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1993- 1997 yıllarında teröristlerce şehit edilen 8 köylü törenle anıldı

DHA

1993- 1997 yıllarında teröristlerce şehit edilen 8 köylü törenle anıldı


TUNCELİ, (DHA)TERÖR örgütü PKK tarafından 1993 ve 1997 yıllarında Çemişgezek Güneybaşı köyünde şehit edilen 2 köy korucusu ve 6 sivil vatandaş Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın da katıldığı tören ile anıldı.
Çemişgezek Güneybaşı köyünde düzenlenen şehitleri anma töreni ile ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"1993-1997 yıllarında hain terör örgütü PKK tarafından, İlimiz Çemişgezek İlçesi Güneybaşı köyünde acımasızca şehit edilen 6'sı sivil 2'si korucu 8 masum vatandaşımız düzenlenen programla anıldı. Valimiz Mehmet Ali Özkan, 1993-1997 yıllarında hain terör örgütü PKK tarafından Çemişgezek ilçesi Güneybaşı köyünde şehit edilen vatandaşlarımızın şehadetlerinin yıldönümü anısına düzenlenen anma programına katılarak şehit aileleri ile bir araya geldi. Valimiz Mehmet Ali Özkan programda yaptığı konuşmada: "Alfabenin her harfine terör örgütü kurdular. Çocuklarımızı kandırdılar. Kendi emellerine alet ettiler. Bunlar bu merhametli milletin, Yüce Türk Milletinin üzerinde emelleri olan ne kadar bozma ne kadar dönme varsa batıyla -haçlı dediğimiz zihniyetle bir oldular, bu milletin üzerine yöneldiler. Bunlar bu milletin evladı olamazlar. Bakın 6 masum canımız PKK Terör örgütüne mensup hainlerce şehit edildi. Yine 2 kahramanımız vatanı için, bayrağı için, toprağı için, imanı için mücadele verirken, bu hainlerce şehit edildi. Bunlar hainlikleriyle cehennemi boylayacaklar. Bu kararlı mücadeleden bu millet vazgeçmeyecek. Şahadet bizim yolumuz. Kahramanlarımızın yolunda hepimiz yürümeye devam ediyoruz. Şehitlerimizin vesilesiyle de geçmişten bugüne başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi şehitlerimizi ve de gerek ilmi gerek aklı gerekse de bedeniyle ülkesine hizmet etmiş bütün vatan erlerini şükranla yâd ediyorum." Valilik açıklamasında şehitlleri anma törenine, Vali Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Durali Ceylan, Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, şehit aileleri ve vatandaşların katıldığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Çemişgezek TUNCELİ, (DHA)
2020-08-15 21:28:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

20 dönümlük "İyilik” bostanı Tunceli’de “Uğur Böcekleri” ektikleri bostanı, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
YEREL HABERLER 20 dönümlük "İyilik” bostanı Tunceli’de “Uğur ...
20 dönüm tarlaya sebze ekti, hem ihtiyaç sahiplerini hem çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER 20 dönüm tarlaya sebze ekti, hem ihtiyaç sahiplerini ...
Tunceli Valiliği'nden 'İşsizsen gel bakalım, seni bekliyor tarım' projesi
YEREL HABERLER Tunceli Valiliği'nden 'İşsizsen gel bakalım, seni ...
Tunceli'de eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
YEREL HABERLER Tunceli'de eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
223'üncü günde de Gülistan Doku'dan iz yok
YEREL HABERLER 223'üncü günde de Gülistan Doku'dan iz yok
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor
Tunceli’de bilardo salonları açıldı,her hafta denetlenecek
YEREL HABERLER Tunceli’de bilardo salonları açıldı,her hafta ...
Tunceli'de bilardo salonları açılıyor
YEREL HABERLER Tunceli'de bilardo salonları açılıyor
Tunceli'de izolasyona uymayan, karantina yurtlarına yerleştirilecek
YEREL HABERLER Tunceli'de izolasyona uymayan, karantina yurtlarına ...
Kaymakam Güder köy ziyaretlerine başladı
YEREL HABERLER Kaymakam Güder köy ziyaretlerine başladı
Evde izolasyona uymayan yurtta karantinaya alınacak
YEREL HABERLER Evde izolasyona uymayan yurtta karantinaya alınacak
Vali Özkan’dan kazada yaşamını yitiren Akar için taziye mesajı
YEREL HABERLER Vali Özkan’dan kazada yaşamını yitiren Akar için ...
Munzur Çayı’na uçan otomobilde sürücünün cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER Munzur Çayı’na uçan otomobilde sürücünün cesedine ...
Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Tunceli’de narkotik operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Tunceli’de narkotik operasyonu: 1 gözaltı
Kontrolden çıkan otomobil, Munzur Çayı'na düştü: 1 ölü/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil, Munzur Çayı'na düştü: 1 ...
Kontrolden çıkan otomobil Munzur Çayı'na düştü: 1 ölü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil Munzur Çayı'na düştü: 1 ölü
Kontrolden çıkan otomobil Munzur Çayına uçtu araç içerisinde kimsenin olmaması ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil Munzur Çayına uçtu araç ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X