Vali Özkan’da Covid-19 denetimi

Korana virüs (Covid19) denetimlerine katılan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşları maske, hijyen ve mesafe konularında uyardı.



İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle birlikte tüm ülkede olduğu gibi Tunceli’ de Covid19 denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda denetimleri inceleyen Vali Mehmet Ali Özkan, esnaf ve vatandaşları Covid19'a karşı uyardı. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Özkan Özkan, aynı zamanda istek ve taleplerini de dinledi.

Öteyandan tedbirlere uydukları tespit edilen işletmelere Vali Özkan tarafından “Güvenli Alan Sertifikası” verildi.

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