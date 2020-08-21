Tunceli'de eğitimciler maske dağıttı



TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de görev yapan eğitimciler, koronavirüsle mücadele kapsamında maske dağıtarak, tedbirlere uyulması için çağrıda bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki görev yapan eğitimciler, İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele yönelik başlatılan 'Sağlık için hepimiz için' kampanyasına desteklerini maske dağıtarak verdi. Kent genelinde maske dağıtan eğitimciler, vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları için çağrıda bulundu.

Koronavirüsle mücadele sürecinde eğitimcilerin her zaman sahada olduğunu hatırlatan Tunceli Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekçi, "Mart ayından itibaren tüm yaşamımızı ciddi şekilde etkileyen Covid-19 ile mücadelede Tunceli eğitim ailesi olarak başından beri sahalardaydık. Maske, tulum ve laringoskop ürettik. Öğretmenlerimiz, vefa grubunda yer alarak büyük bir özveri ile çalıştılar. Şimdi de salgında mücadelede farkındalık yaratmak, sağlık çalışanlarımıza destek olmak için ilimiz sokaklarına çıkarak vatandaşları bilgilendirme ve maske dağıtımı etkinliği gerçekleştirdik. Bizler gerekli sağlık koşulları oluştuğunda okulların açılmasını ve yüz yüze eğitime başlamayı arzu ediyoruz. O nedenle gerekli sağlık koşullarını oluşturmak, salgının toplumda daha fazla yayılmasına engel olmak için gerekli tedbirleri vatandaşlara anlatmak konusunda büyük bir sorumluluk hissediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli TUNCELİ,(DHA)

2020-08-21 13:30:44



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