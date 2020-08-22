Tunceli’de 10 projeye toplam 7 milyon 500 bin TL hibe desteği verilecek

Tunceli’de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılında programa alınan 10 projeye toplam 7 milyon 500 TL hibe desteği verileceği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Covid19 nedeniyle süresi uzatılan 13. Etap Hibe Sözleşmeleri tamamlandı. Sözleşmeler kapsamında Tunceli’de 10 projeye toplamda 7 milyon 500 TL destek sağlanacağı bildirildi. Hibe desteği almaya hak kazanan işletme sahipleriyle İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde sözleşme imzalandı.



Konu hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, “Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 2006 yılında başlatılan ve 2025 yılına kadar devam ettirilmesi planlanan program kapsamında, 2020 yılında bakanlığımızca programa alınan 10 projeye toplamda 7 milyon 500 bin lira hibe ödemesi gerçekleştirilecektir” dedi.



Bir ülkenin kalkınmasında tarımsal üretim kadar tarımsal sanayinin de geliştirilmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Kaya, "Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programında yapılan modern tesisler, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasına zemin oluşturacak. Hibe desteğinden yararlanan yatırımcılara hayırlı olsun” diye konuştu.

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