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Tunceli Kadın Platformu'ndan Gülistan Doku eylemi

DHA

Tunceli Kadın Platformu'ndan Gülistan Doku eylemi


Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ Kadın Platformu üyeleri, 5 Ocak'tan beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için eylem yaptı.
Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için bugün bir araya gelen Tunceli Kadın Platformu üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla Gülistan'ın akıbetini sordu. Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen eylemde konuşan Tunceli Kadın Platformu'dan Tuba Apaydın, 233 gündür akıbeti belli olmayan Gülistan Doku için bu eylemi yaptıklarını aktardı. Apaydın, "Gülistan, 'Sen bağır ki şiddet sussun' demişti. Ne vahim ki bugün 233 gündür akıbeti belli olmayan Gülistan için buradayız. Toplumu ve biz kadınları derinden sarsan 233 gündür kayıp olan Gülistan Doku olayıdır. Bölge özelinde biz kadınların tüm söylemlerine rağmen, Gülistan'ın  intihar ettiğine ilişkin somut delil varmış gibi, 7 aydan uzun bir süre sadece suda aranmıştır. Tanık ifadeleri ve  telefonda alınan sinyal bilgisine göre Gülistan'ın 16.30  saatlerinde hala yaşadığı anlaşılmasına rağmen, arkadaşı Z.A. ve ailesinin 5 Ocak günü 16.00´ dan sonra  nerede oldukları, ne yaptıklarına ilişkin veriler neden toplanmamıştır" dedi. 
Apaydın'ın açıklamasının ardından söz alan Gülistan'ın ablası Aygül Doku, kardeşinin kaybolmadan bir gün önce işe girdiğini ve kendisini arayarak tatile bile çıkacağını söylediğini hatırlattı. Doku, "Gülistan kaybolmadan bir gün önce beni aradı yeğenlerime toka anneme hediye aldığını söyledi. Sınavlara çalışmak için yardımcı kitap istedi Mersin'e tatile gideceğini söyledi ve bir iş yerinde işe girdiğini belirtti. Bütün bu durumlar varken Gülistan bir gün sonra neden intihar etsin. Gülistan 4 Ocak günü erkek arkadaşı ile tartışmış evlerine giderken erkek arkadaşı tarafından şiddet görmüş bu durum polise intikal etmiş. Sonra erkek arkadaşının evine gidiyor evden koşar adımlar ile dışarı çıkıyor ne oldu da o evde koşar adımlar ile dışarı çıktı bunun cevabını şu ana kadar bulamadık. Erkek arkadaşı evden çıktıktan sonra Gülistan'ı zorla bir araca bindirmeye çalışıyor. Gülistan araca binmeyince erkek arkadaşı onu darp ediyor bunlar görgü şahitlerinin beyanı" dedi.
'ERKEK ARKADAŞININ EVİNDE VE ARABASINDA NEDEN KRİMİNAL İNCELEME YAPILMADI?'
Gülistan'ın erkek arkadaşı Z.A.'nın evinde kriminal incelemenin yapılmamasına tepki gösteren Doku, şunları söyledi.
"İlk günden beri Gülistan bu suda değil dedik. Bize kimse inanmadı ve neden Gülistan'ın erkek arkadaşının arabasında ve evinde kriminal inceleme yapılmadı. 7 ay boyunca Gülistan suda arandı ama bir iz yok. Dalgıçlar, Gülistan bu suda olsa çoktan bulunmuştu dediler. Bir izmarit bile o suda bulunuyor ama Gülistan bulunmuyorsa o suda yoktur. Oysa baştan beri belirttiğimiz bazı noktalar vardı o noktalar neden aydınlatılmadı o durumların üzerine neden gidilmedi biz bunları bilmek öğrenmek istiyoruz. Gülistan'ın erkek arkadaşının babasının arabasında neden kriminal inceleme yapılmadı. Erkek arkadaşının evinde neden ip ucu aranmadı ve evin taşınmasına izin verildi belki de o evde bir delil vardı. Biz Gülistan'ın kaybolduğunu öğrendiğimiz an 5 Ocak'ta buraya geldik ve Gülistan'ın erkek arkadaşı Z.A. olaydan 2 gün sonra rahat bir şekilde Rusya'ya kaçıyor. Rahat bir şekilde Rusya'ya kaçması ayrı bir soru işareti. Daha sonra kamuoyunun yoğun tepkisi sonrası İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile tekrar Türkiye'ye gelmesi sağlandı.Yine olaydan 2 gün sonra Gülistan'ın erkek arkadaşı Z.A'nın üvey babası  E.Y ise Elazığ'a gidiyor, Elazığ'a neden gidiyor orada ne yapıyor, orada ne zaman ayrılıyor neden gitti oraya?"DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-08-24 20:55:34

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