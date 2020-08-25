Tunceli’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan çalışmada 74 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliNazımiye Kırsalında, 24 Ağustos 2020 tarihinde yasadışı kenevir ekimine yönelik gerçekleştiren operasyonda, 74 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.