Tunceli'de uyuşturucu operasyonu



TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 74 kök Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde denetim yaptı. Yapılan uygulama sırasında bazı şüphelilerin üzerinde bir miktar esrar bulundu. Jandarma ekipleri ise Nazımiye kırsalında bir adrese düzenledikleri operasyonla, 74 kök Hint keneviri ele geçirdi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-08-25 11:29:04



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