Tunceli'de, kamu kurumlarında dışarıdan ikram yasaklandı

TUNCELİ, (DHA) TUNCELİ Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararla kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında, dışarıdan gelecek her türlü ikram yasaklandı.
Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli genelinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında; Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli
2020-08-26 10:18:42
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