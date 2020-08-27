

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)İNGİLTERE'de yaşayan ve yaz tatili için memleketi Tunceli'ye gelen Berdan ailesinin çocukları 17 yaşındaki otizmli Dennis'in, polis olma hayali gerçekleşti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Berdan ailesi, yaz tatilini geçirmek için memleketi Tunceli'ye geldi. Ailenin otizmli olan oğulları Dennis Berdan'ın polis olma hayali olduğunu öğrenen Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in talimatıyla Toplum Destekli Polis ekipleri, Dennis'in kaldığı eve gelerek, polis kıyafeti giydirip, fotoğraf çektirdi.

Oğlunun çok mutlu olduğunu söyleyen anne Nurgül Berdan, "Valimize ve Emniyet Müdürümüze sonsuz teşekkür ederim. Oğlum hep polis kıyafeti giymek ve polis olmak istiyordu. Emniyet müdürlüğünden gelen polis arkadaşlar bu istediği yerine getirdi ve oğlumu sevindirdiler kendilerine sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"İngiltere'de ikamet eden ve ilimizde tatil amaçlı bulunan 17 yaşındaki otizmli öğrencimizin polislik mesleğine duyduğu ilgi ve sevginin öğrenilmesi üzerine, Valiliğimiz, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri öğrencimizi ve ailesini evinde ziyaret etti. Ekiplerimizce öğrencimize polis üniforması hediye edilip polis olma hayali gerçekleştirildi." DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-08-27 14:37:39



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