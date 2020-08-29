Tunceli Valiliğinden etkinliklere Covid-19 kısıtlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli Valiliğinden etkinliklere Covid-19 kısıtlaması

İHA

Tunceli Valiliği, korona virüs salgını nedeniyle bazı eylem ve etkinliklerin 30 Ağustos tarihinden başlamak üzere 15 gün süreyle kısıtlandığını açıkladı.

Tunceli Valiliğinden etkinliklere Covid-19 kısıtlaması

Tunceli Valiliği, korona virüs salgını nedeniyle bazı eylem ve etkinliklerin 30 Ağustos tarihinden başlamak üzere 15 gün süreyle kısıtlandığını açıkladı.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten korona virüs (Covid19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına neden olacaktır.2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 19. Madde, 5441 Sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 11/A ve 11/C hükümleri doğrultusunda, valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile asgari düzeyde katılım, maske kullanmak ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılacak basın açıklamaları hariç olmak üzere il sınırlarımız içerisinde ( il merkezi ilçeler polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) düzenlenecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, çadır kurma, imza kampanyası, konser, şenlik, il ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans vb tüm etkinlikler 30 Ağustos 2020 günü saat 00.01 ile 13 Eylül 2020 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yavru ayılar, Pülümür Çayı'nda beslenirken görüntülendi
YEREL HABERLER Yavru ayılar, Pülümür Çayı'nda beslenirken ...
40 yıl sonra döndüğü köyünde bal üretimine başladı, 53 kovanı tahrip edildi
YEREL HABERLER 40 yıl sonra döndüğü köyünde bal üretimine başladı, ...
Tunceli'nin kaya konutları "İn delikleri" dikkat çekiyor Çemişgezek ilçesinde Tağar Çayı Vadisi'nden yukarıya doğru uzanan kısımda yer alan yüz yıllar önce konut olarak yapılan ve üst kısmında bey odası bulunan kaya odalar, bölgede "Derviş Hücreleri" ve "İn Delikleri" olarak biliniyor
YEREL HABERLER Tunceli'nin kaya konutları "İn delikleri" dikkat ...
Su kıyısına inen dağ keçileri görüntülendi
YEREL HABERLER Su kıyısına inen dağ keçileri görüntülendi
Otizmli Dennis'in, polis olma hayali gerçekleşti
YEREL HABERLER Otizmli Dennis'in, polis olma hayali gerçekleşti
Tunceli'de kiraladığı arazide ayçiçeği ve kabak ekip, 50 kişiyi istihdam sağladı
YEREL HABERLER Tunceli'de kiraladığı arazide ayçiçeği ve kabak ekip, ...
İngiltere’den geldi, Tunceli’de polislik hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER İngiltere’den geldi, Tunceli’de polislik hayali ...
Neden Tunceli'de olmasın dedi, bin dekara ay çekirdeği ve kabak ekti
YEREL HABERLER Neden Tunceli'de olmasın dedi, bin dekara ay ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X