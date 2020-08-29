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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de arazi kavgası: 2 yaralı

İHA

Tunceli'nin Hozat ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Tunceli’de arazi kavgası: 2 yaralı

Tunceli’nin Hozat ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Ağırbaşak Köyü Çolikerek mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan T.G. ile A.Ç arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.G. yanında bulunan tüfekle A.Ç ile A.H.C’ye ateş ederek yaraladı. 2 yaralı Hozat Entegre Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan A.Ç. ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Elazığ’a sevk edildi. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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