Yönetmen Kazım Öz, beraat etti



Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİLİ sinema yönetmeni Kazım Öz, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında beraat etti.

Hakkındaki terör soruşturması kapsamında Tunceli'nin Pertek ilçesinde 2 yıl önce gözaltına alınan yönetmen Kazım Öz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öz, Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçuyla bugün yargılandığı duruşmada, hakkındaki suçlamalarda yeterli suç delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Duruşma sonrası açıklama yapan Öz, hiçbir terör örgütüyle bir ilişkisinin olmadığını ifade ederek, "Ben sadece yönetmenim, sinema filmi çekerim, benim hiçbir yasadışı örgüt ile bağlantım ya da iş birliğim söz konusu bile olamaz mahkeme heyeti doğru olan bir karar vermiştir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-09-01 19:01:43



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