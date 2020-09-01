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Yönetmen Kazım Öz, beraat etti

DHA

Yönetmen Kazım Öz, beraat etti


Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİLİ sinema yönetmeni Kazım Öz, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında beraat etti.
Hakkındaki terör soruşturması kapsamında Tunceli'nin Pertek ilçesinde 2 yıl önce gözaltına alınan yönetmen Kazım Öz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öz, Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçuyla bugün yargılandığı duruşmada, hakkındaki suçlamalarda yeterli suç delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti. 
Duruşma sonrası açıklama yapan Öz, hiçbir terör örgütüyle bir ilişkisinin olmadığını ifade ederek, "Ben sadece yönetmenim, sinema filmi çekerim, benim hiçbir yasadışı örgüt ile bağlantım ya da iş birliğim söz konusu bile olamaz mahkeme heyeti doğru olan bir karar vermiştir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-09-01 19:01:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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