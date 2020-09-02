Tunceli’de 3 EBA Destek Noktası hizmete girdi

Tunceli’de uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ücretsiz faydalanacağı 3 EBA Destek Noktası açılarak hizmet vermeye başladı.

Kentte uzaktan eğitim sürecinde evinde bilgisayar ya da internet erişimi olmayan öğrenciler için Moğultay Mahallesi'nde Ölçme ve Değerlendirme Merkezinde, Atatürk Mahallesi’nde Munzur Ortaokulu’nda ve Cumhuriyet Mahallesi’nde Hürriyet Ortaokulu’nda EBA Destek Noktası oluşturuldu. Oluşturulan noktalar öğrencilerin kullanımına açıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci'de Ölçme ve Değerlendirme Merkezi’ndeki noktayı ziyaret ederek incelemede bulundu.

Eğitim öğretimin bir süredir uzaktan eğitimle sürdüğünü anımsatan İl Müdürü Gürsel Ekmekci, “20212022 eğitim öğretim yılında da yüz yüz eğitim başlayana kadar eğitim faaliyetleri uzaktan eğitim şeklinde sürdürülecektir. Başta bakanlığımız olmak üzere il müdürlüğü olarak bizler de uzaktan ya da yüz yüze eğitim için gerekli tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.

Her türlü senaryoya tüm okullar ve paydaşlarla hazırlanmak için ciddi çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Ekmekci, “Uzaktan eğitimle başlanan yeni eğitimöğretim yılında fırsat eşitliği ilkesini korumak adına evinde bilgisayar ya da internete erişimi olmayan çocuğumuz kalmasın, derslerini takip edebilsin diye okullarımızda Bakanımız Ziya Selçuk’un talimatları ile tüm illerde EBA Destek Noktası oluşturuldu. İlimizde de 3 farklı yerde destek noktası oluşturuldu” diye konuştu.

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