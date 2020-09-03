Kanadı kırık arı şahinine tedavi

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Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) TUNCELİ'de, dağlık alanda kanadı kırık bulunan arı şahini, 3 ay süren tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Merkeze bağlı Çiçekli köyündeki dağlık alanda, 3 ay önce köylüler tarafından kanadı kırık bulunan arı şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kırık kanadına veteriner hekim tarafından operasyon yapılan arı şahini, iyileşti. Tedavisi tamamlanan arı şahini, Dağa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-09-03 13:38:56



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