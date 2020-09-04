Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Ferit DEMİR/PERTEK(Tunceli),(DHA)TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 180 gram esrar ve 55 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pertek ilçesine bağlı Pirinççi köyünde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerden birinde, 3 kilo 180 gram esrar ve 55 kök Hint keneviri ele geçirildi. Esrar ve kenevire el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-09-04 10:00:47
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