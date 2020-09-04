Otel odasında ölü bulunan hakimin ölüm nedeni belli oldu

Tunceli’nin Hozat ilçesinde otel odasında ölü bulunan hakimin, şarjörü takılı olmayan tabancasını doldur boşalt yaparken silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Hozat ilçesi Diyap Ağa Mahallesi’ndeki bir apart otelde meydana gelmişti. Yaklaşık 1,5 ay önce ilçede göreve başlayan Hakim E.Ö.’nün göreve gitmemesi ve telefonlarına cevap vermemesi üzerine polis nezaretinde, kaldığı otele gidilmişti. Burada açılan otel odasında hakimin cansız bedenine ulaşıldı. Hakim E.Ö.’nün önce intihar ettiği düşünülürken araştırma başlatıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş’ın yer aldığı soruşturmada yapılan olay yeri incelemesi ve adli tıp otopsisindeki bulgularda, hakim E.Ö.’nün sabah işe gitmeden önce kendisine ait şarjörü takılı olmayan tabancasını doldur boşalt yaptığı, daha sonra namlusunu kontrol etmek için yüzüne yaklaştırdığı sırada namlunun kazara ateş aldığı tespit edildi.

E.Ö.'nün olaydan 1 gün önce arkadaşlarıyla otelin bahçesinde oturduğu ve 22.00 sularında odasında geçtiği belirtildi. Olay yeri ve güvenlik kameralarının detaylı incelemesi sonucu, E.Ö.'nün ölümünde şüpheli bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

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