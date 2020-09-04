Otel odasında ölü bulunan hakim, kendisini kazara vurmuş



Ferit DEMİR/HOZAT (Tunceli)TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde kaldığı otel odasında cansız bedeni bulunan Hakim Erkin Özen'in intihar etmediği, şarjörünü çıkardığı tabancasını kontrol ederken haznede kalan merminin ateş alıp, kafasına isabet ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün Hozat ilçesinde meydana geldi. Hozat Adliyesi'ne 2 ay önce atanan Hakim Erkin Özen, makamına gelmeyince koruma polisi, telefonla aradı. Ulaşamayınca kaldığı otele gitti. Koruma polisi, Hakim Özen'in oda kapısını açmaması üzerine durumu, Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Başsavcının talimatıyla otel odasının kapısını açan güvenlik güçleri, Özen'i, başında tabancayla vurulmuş halde buldu. Özen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürülürken, polis ekipleri otel odasında inceleme yaptı. Yapılan ilk değerlendirmede Özen'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı hemen soruşturma başlatırken, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, olay yerinde yapılan incelemeyi ve Özen'e yapılan otopsiyi takip etti.

KAZARA KENDİNİ VURMUŞ

Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yapılan ön otopside Hakim Erkin Özen intihar etmediği kazara kendisini vurduğu ortaya çıktı. Özen, adliyeye gitmeye hazırlandığı sırada tabancasını, şarjörü çıkarttıktan sonra kontrol etmek istedi. Ancak haznede kalan mermi, tabancanın kazara ateş almasıyla hakimin başına saplandı.

Öze'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanacak otopsi raporuyla kesinlik kazanacak.

BÜTÜN KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ, TABANCA DA YABANCI PARMAK İZİ YOK

Öte yandan Hakim Erkin Özen'in olaydan bir gün önce işi olmadığı için koronavirüs tedbirleri nedeniyle adliyeye gitmediği ancak yakın hakim ve savcı arkadaşlarıyla birçok defa telefon ile görüştüğü tespit edildi. Özen'in, Çarşamba akşamı saat 22.00'a kadar ilçede görev yapan hakim ve savcı arkadaşları ile kaldığı otelin bahçesinde oturup, sohbet ettiği de belirlendi.

Özen'in tabancasında farklı parmak izine rastlanmadığı öğrenildi. Oteldeki güvenlik kameraları ile çevredeki bütün mobese kameraları incelenirken, olayda şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-09-04 17:02:40



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