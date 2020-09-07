Tunceli Vali Yardımcısı ve Mazgirt Kaymakamı görevden alındı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Vali Yardımcısı Akın Zor ile Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden alındı.
Tunceli'de 3 yıldır vali yardımcılığını yapan Akın Zor ile Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, haklarında başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamından görevden alındı. Görevden alınan Akın Zor'un yerine Niğde'nin Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, Menderes Topçuoğlu'nun yerine ise Isparta Aksu Kaymakamı Muhammed Şahin atandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-09-07 16:35:13
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