Tunceli Vali Yardımcısı ve Mazgirt Kaymakamı görevden alındı

Hindistan Kovid-19 salgınına rağmen ülkenin en işlek metro ağını hizmete açtı

Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Vali Yardımcısı Akın Zor ile Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden alındı.

Tunceli'de 3 yıldır vali yardımcılığını yapan Akın Zor ile Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, haklarında başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamından görevden alındı. Görevden alınan Akın Zor'un yerine Niğde'nin Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, Menderes Topçuoğlu'nun yerine ise Isparta Aksu Kaymakamı Muhammed Şahin atandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-09-07 16:35:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.