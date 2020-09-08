Munzur Üniversitesi, uzaktan eğitim kararı aldı

Munzur Üniversitesi Covid19 salgını nedeniyle 20202021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı.
Munzur Üniversitesi Senatosu yeni eğitim öğretim yılı için toplantı yaptığı ve bazı ek kararlar aldığını duyurdu.
Üniversiteden yapılan açıklamada:" Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılar, Bilim Kurulunun aldığı tavsiye kararları ve Yükseköğretim Kurulunun salgına dair hazırladığı raporların yanı sıra 07.09.2020 tarihinde gerçekleştirilen üniversitemiz senato kararı sonucunda, Covid19 küresel salgını ile mücadele kapsamında 5 Ekim’de başlayacak 20202021 akademik yılı eğitimöğretim faaliyetlerinin güz döneminde geçerli olmak üzere uzaktan eğitim yolu ile devam etmesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mühendislik Fakültesine bağlı tüm bölümlerde, Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı hemşirelik ve ebelik bölümlerinde uygulamalı derslerin ilk 10 haftasının uzaktan eğitim yoluyla, son 4 haftasının ise yüz yüze eğitim yoluyla yapılması kararlaştırılmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.