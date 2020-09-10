Tunceli Barosu'dan cinsel istismara 3 yıl 11 ay hapis cezası için istinafa başvuru açıklaması



Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde E.D.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Ahmet Çelik'e (71) verilen 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasına Tunceli Barosu itiraz edecek. Baro tarafından yapılan açıklamada, "Sanığın daha ağır şekilde cezalandırılması için istinaf kanun yoluna başvuracağımızı bildiriyor, kadın ve çocuklara karşı işlenen her suçun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz" denildi.

Olay, 28 Ağustos 2019 günü, Pertek'in İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Çelik, iddiaya göre, evlerine gittiği komşusunun kızı E.D.'ye annebabasının olmadığı sırada cinsel istismara kalkıştı. E.D.'nin çığlıklarını duyan komşuların gelmesi üzerine evden kaçan Çelik, polis tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın dünkü duruşmasında tutuklu sanık Ahmet Çelik, 'Kız çocuğuna sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar' suçundan 3 yıl 4 ay, 'Konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

TUNCELİ BAROSU İTİRAZ EDECEK

Tunceli Barosu, yaptığı yazılı açıklamayla cezaya itiraz edeceğini bildirdi. Açıklamada, "Tunceli Barosu, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu tarafından takip edilen, Pertek ilçesinde, sanık A.Ç.'nin 28 Ağustos 2019 tarihinde annesi babası evde yokken evlerine gittiği komşularının kızına karşı işlenen cinsel istismar iddiasıyla açılan davada karar verildi. Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda sanık hakkında çocuğu sarkıntılık düzeyinde cinsel istismarı suçunu işlediği sabit görüldüğünden 3 yıl 4 ay, konut dokunulmazlığının ihlali suçundan ise sanık hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Komisyon olarak sanığın daha ağır şekilde cezalandırılması için istinaf kanun yoluna başvuracağımızı bildiriyor; kadın ve çocuklara karşı işlenen her suçun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz" denildi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-09-10 12:39:19



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