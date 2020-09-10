Tunceli'de geçtiğimiz ay alınan kararla korona virüs (Covid19) nedeniyle izolasyon kurallarını delenlere uygulanmaya başlanan yurtlarda karantina süreci bugün itibariyle 20 şehre yükseldi. İlk kararın alındığı Tunceli'de ise izolasyonu ihlal eden 12 kişinin yurda yerleştirildiği ve gözetimde tutulduğu öğrenildi.

Covid19 nedeniyle bugün tüm yurtta valilerin katılımıyla denetimler yapılırken, tedbir amaçlı yeni kararlar da alındı. Bu kararlardan en çok dikkat çeken ise izolasyonu delenlerin KYK yurtlarında karantina altında tutulması ve yapılan masrafların kendilerinin ödemek zorunda kalacağı oldu. Tunceli Valiliği'nin 14 Ağustos tarihinde test sonucu veya temas sebebiyle evinde izole edilenlerin, izolasyon kurallarına uymadıkları takdirde karantina yurtlarına yerleştirilecekleri kararına bugün Elazığ, Bartın, Kırıkkale, Yozgat, Malatya,Aksaray, Balıkesir, Afyonkarahisar, Niğde, Kocaeli, Sivas, Çankırı, Şanlıurfa, Uşak, Düzce, Karaman, Nevşehir, Sakarya ve Kayseri'nin de katılmasıyla uygulamaya dahil olan şehir sayısı 20'ye yükseldi.



Tunceli'de izolasyonu delen 12 kişi yurda alındı

İlk yurtta izolasyon kararı alınan Tunceli'de, karantinayı delen 12 kişinin tespit edildiği ve yurtlara yerleştirildiği öğrenildi. Bir süredir yurtlarda kalan Covid19 tanısı konulan ve teması bulunanların karantina süreci bitene kadar burada kalmaya devam edeceği aktarıldı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığının talimatıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Tunceli’de de geniş kapsamlı yapılan denetimlere Vali Mehmet Ali Özkan da katıldı. Kent genelinde yaklaşık bin 500 personelin yer aldığı denetimlerde vatandaşlara maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunulurken maske dağıtımı da gerçekleştirildi.

12 kişinin karantina yurtlarında izolasyona tabi tutulduğu kentte, vatandaşları daha öncesinde evlerde karantinaya aldıklarına dikkat çeken Vali Özkan, “Ancak bakıp gördük ki bazı insanlarımız bu kurallara uymuyor. Onlar için de il merkezinde karantina yurtları oluşturduk. Kurallara uymayanlara adli ve idari işlem yapılmasının yanı sıra karantina yurtlarına alınıyorlar. Kurallara uymayan insan sayımız çok az. Ben tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Kurallara uyan bilen her şeyden önce cezadan sakınmak için değil sağlığını korumak için olduğunu bilen bir kentte yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.



"Salgında Tunceli'nin aldığı yer son derece önemli ve güzel"

Salgının başladığı günden bu yana kent genelinde sürekli denetimler gerçekleştirildiğini bugün de kendisi ile beraber merkez, ilçe ve köylerde denetimler yaptıklarına değinen Vali Özkan, “Salgın konusunda maalesef keşfedilmiş, bulunmuş ne bir aşı ne de tam tedavi ediyor diyebileceğimiz bir ilacı var. Ama gerçekten tüm sağlıkçı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türk sağlık sistemi ve teşkilatının gelinen noktada dünya ülkeleriyle yarışır hatta onlardan ileri durumda olduğunu görüyoruz. Asıl olan hasta olmamak, hasta etmemek. Hasta olup ilaç aramak, tedavi peşinde koşmak değil asıl olan sağlıklı kalmaktır. Benim de Tuncelili hemşehrilerimden ricam lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etsinler” diye konuştu.

İnsanların büyük çoğunluğunun hatta yüzde yüze yakın bir oranda maske taktığına değinen Vali Özkan, “Kentimizin bilinçli, aydın olması hasebiyle maske ve mesafe kurallarına uyuyor ki zaten salgının geldiği durum içerisinde Tunceli’nin aldığı yer son derece önemli ve güzel bir noktada. Ama tabi iyiyiz diye tedbirleri elden bırakacak değiliz. Denetimlerimiz, tedbirlerimiz, uygulamalarımıza hep beraber devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.