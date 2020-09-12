Tunceli'de, izolasyon ihlali yapan 2 kişiye toplam 6 bin 300 lira ceza verildi

Ferit DEMİR/TUNCELİ (DHA)TUNCELİ'de, koronavirüs izolasyonunu ihlal eden 2 kişiye toplam 6 bin 300 lira, maske takmayan 3 kişiye de toplam 2 bin 700 lira para cezası verildi.
Koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerin sürdüğü kentte izolasyon ihlalinde bulundukları saptanan 2 kişiye toplam 6 bin 300 lira ceza verildi. Maske takmayan 3 kişiye de toplam 2 bin 700 lira ceza kesildi. Tunceli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "11 Eylül 2020 tarihinde ilimizde yapılan denetimlerde 2 vatandaşımıza karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL para cezası, maske kuralına uymayan 3 vatandaşımıza 900'er TL idari para cezası uygulanmış olup, toplamda 5 kişiye 9 bin TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.
DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-09-12 10:33:58
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