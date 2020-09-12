Tunceli’de karantina ve maske kuralına uymayan 5 şahsa ceza

Tunceli’de Covid19 nedeniyle karantina kuralını ihlal eden 2 kişi ile maske takmayan 3 kişiye yasal işlem yapılarak para cezası kesildi.
Tunceli’de karantina sürecinde bulunan kişilerin takibine yönelik denetim ve kontroller sürdürülüyor. Yapılan incelemelerde kentte karantinada bulunması gereken 2 kişinin karantina kurallarına aykırı hareket ettiği İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından tespit edildi. Karantina kurallarına ihlal ettikleri gerekçesiyle 2 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha kanunun 282. maddesine istinaden 3150’şer para cezası kesildi. Öteyandan , maske takmayan 3 şahsa da 900’er TL para cezası uygulandı.
Tunceli valiliği tarafından yapılan açıklamada: “İlimizde yapılan denetimlerde 2 vatandaşımıza karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 Sayılı Hıfzsısıha Kanununun 282. Maddesine göre istinaden 3150’şer para cezası, maske kurallarına uymayan 3 vatandaşımıza yine 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden 900’er TL para cezası uygulanmış olup toplamda 5 kişiye 9000 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.