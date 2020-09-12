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Tunceli’de karantina ve maske kuralına uymayan 5 şahsa ceza

İHA

Tunceli'de Covid19 nedeniyle karantina kuralını ihlal eden 2 kişi ile maske takmayan 3 kişiye yasal işlem yapılarak para cezası kesildi.

Tunceli’de karantina ve maske kuralına uymayan 5 şahsa ceza

Tunceli’de Covid19 nedeniyle karantina kuralını ihlal eden 2 kişi ile maske takmayan 3 kişiye yasal işlem yapılarak para cezası kesildi.
Tunceli’de karantina sürecinde bulunan kişilerin takibine yönelik denetim ve kontroller sürdürülüyor. Yapılan incelemelerde kentte karantinada bulunması gereken 2 kişinin karantina kurallarına aykırı hareket ettiği İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından tespit edildi. Karantina kurallarına ihlal ettikleri gerekçesiyle 2 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha kanunun 282. maddesine istinaden 3150’şer para cezası kesildi. Öteyandan , maske takmayan 3 şahsa da 900’er TL para cezası uygulandı.
Tunceli valiliği tarafından yapılan açıklamada: “İlimizde yapılan denetimlerde 2 vatandaşımıza karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 Sayılı Hıfzsısıha Kanununun 282. Maddesine göre istinaden 3150’şer para cezası, maske kurallarına uymayan 3 vatandaşımıza yine 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden 900’er TL para cezası uygulanmış olup toplamda 5 kişiye 9000 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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