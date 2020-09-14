Tunceli'de 2 kardeşten haber alınamıyor, sadece 2 çift ayakkabı bulundu Tunceli-Ovacık karayolunda araçları bulunan ve çevrede yapılan aramada 2 çift ayakkabıya ulaşan ekipler, geniş kapsamlı arama çalışması başlattı

Tunceli’de dün araçları bulunan ancak kendilerinden haber alınamayan iki kardeşin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışması yapılan bölgede 2 çift ayakkabıya ulaşıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli’de bir doğalgaz firmasında çalışan Mehmet (41) ve Bozkurt (48) Aydemir kardeşler, dün 23 P 1387 plakalı araçlarıyla Munzur Vadisi Milli Parkı’na gitti. Üzerinde “Acil Durumlar İçin” yazılı bir not ile telefon numarası bırakılan aracı gören vatandaşlar, yanında ve çevresinde kimseyi göremeyince durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden jandarma ve AFAD ekipleri kıyı boyunca yaptıkları taramada iki çift ayakkabı buldu. Sabahın ilk saatlerine kadar süren arama çalışmalarında kayıp kardeşlerle ilgili başka bir ize rastlanmadı, bunun üzerine bugün tekrar detaylı çalışma başlatıldı. Jandarma, AFAD ve gönüllülerin Munzur Çayı boyunca ve vadinin yüksek kesimlerinde devam edilen arama çalışmalarının hava kararana kadar süreceği belirtildi.

Yeğenlerinin doğalgaz işinde çalışmak için Tunceli’ye geldiklerini belirten Amca Mustafa Aydemir, “Balık tutmak için mi dağ sarımsağı için mi vadiye gelmişler bilmiyoruz. Dünden beri haber alamıyoruz. AFAD şu anda arıyor” dedi.

Amcalardan Hamza Aydemir ise “Balık için mi yoksa sarımsak için mi gelmişler bilemiyoruz. Bize sabah 4’de haber verildi. Geldik. AFAD arıyor. Hala da bulamadık. Bir bilgi de yok. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Suya mı dalmışlar, dağa mı tırmanmışlar onunla ilgili bir bilgimiz yok. Geldik bekliyoruz. AFAD da dağda arıyor. Bu kadarını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

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