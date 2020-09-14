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Türk Kızılayı Tunceli'de 8 ayda 14 bin 300 aileye ulaştı

İHA

Türk Kızılayı Tunceli'de 8 ayda 14 bin 300 aileye ulaştı

Tunceli'de Türk Kızılayı'nın 8 aylık süreçte 14 bin 300 aileye destek verdiği bildirildi.
Türk Kızılayı Tunceli Şubesi ildeki muhtar ve STK temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Tunceli’de ihtiyaç sahiplerine yapılacak olan yardımları en iyi şekilde ulaştırmak adına düzenlenen istişare toplantısına çok sayıda muhtar ve STK temsilcisi katıldı.
Türk Kızılayı Tunceli Şubesi başkanı Gökhan Arasan “8 aylık süre zarfında yapılan çalışma neticesinde ihtiyaç sahibi, 14 Bin 300 aileye yardım ulaştırdık. Her zorlu dönemde vatandaşımızın yanında olduk Covid19 salgınında da hijyen, gıda, maske, kolonya, bebek bezi, alışveriş kartı, nakdi ve kıyafet yardımlarımız oldu ve devam edecek”dedi.
Konuşmanın ardından sağlıkçılar, muhtarları da salgın konusunda yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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