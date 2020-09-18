Tunceli'de hayır yemeği verilen köy karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Şahverdi köyü, hayır yemeği verilmesi üzerine Covid19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada:"Ovacık'ta bulunan bir köyümüzde almış olduğumuz hıfzısıhha kararına rağmen hayır yemeği verilmesi sebebiyle maalesef köy karantinaya alınmıştır. Hayır yemeği düzenleyen kişilere 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL idari para cezası uyggulanmıştır"denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.