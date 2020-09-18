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Tunceli'de kayıp 2 kardeşi arama çalışmalarında 6'ncı gün

DHA

Tunceli'de kayıp 2 kardeşi arama çalışmalarında 6'ncı gün


Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki Venk köyü yakınlarında sarımsak toplamak ve piknik yapmak için gittikten sonra kendilerinden haber alınamayan Bozkurt (45) ve Mehmet Aydemir (37) kardeşleri arama çalışmaları 6'ncı günde de sürüyor. Dün bölgede bulunan kan izlerinden alınan örnekler de DNA testi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Elazığ'da doğalgaz işiyle uğraşan Bozkurt ve Mehmet Aydemir kardeşler, iş için bir süre önce Tunceli'ye geldi. İki kardeş, pazar günü 23 P 1387 plakalı otomobilleriyle piknik yapmak ve sarımsak toplamak için Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Venk köyü yakınlarına gitti. Bulundukları yeri yakınlarına da bildiren kardeşler, otomobillerini, cama acil durumlarda aranması için telefon numarası içeren bir not bırakarak yol kenarına park etti.
Bozkurt kardeşlerden geç saatlere kadar haber alınamayınca, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, park halindeki otomobili buldu, ancak kardeşlere ulaşamadı.
MUNZUR NEHRİ KIYISINDA KAN İZİNE RASTLANDI
Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve gönüllülerden oluşan 300 kişinin katılımıyla sürdürülen arama çalışmalarında dün, Aydemir kardeşlerinin araçlarını park ettiği bölgede, Munzur Nehri kıyısındaki bazı taşların üzerinde kan izlerine rastlandı. Bölgeye gelen jandarma kriminal ekibi, kandan örnekler alarak kayıp kardeşlere ait olup olmadığının tespit edilmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
'TEK TEMENNİMİZ OĞULLARIMIZIN BİZLERE KAVUŞMASI´
Arama çalışmaları, bugün 6'ncı günde de devam ederken, çalışmaları takip eden baba Muhittin Aydemir, oğullarının bulunması için herkesten dua beklediğini söyledi. Aydemir, oğullarının terör örgütleri tarafından kaçırılmış olabileceğini düşündüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:
"Kayıp iki oğlum da evlidir. Bozkurt'un 3 çocuğu, Mehmet'in 1 çocuğu var. İki oğlumun buraya geleceğinden haberim vardı. Zaten iki hafta önce buradaki bir vatandaş ile birlikte buraya gelip sarımsak toplamışlardı. Kaybolmadan önce de bana gelip burada sarımsak toplayacaklarını söylemişlerdi. Bu kez ikisi tek başına gelmiş sarımsak toplamaya. Bu bölgenin yabancısı ikisi de. İki oğlum buraya geldikten sonra telefon çekmediği için irtibatımız kesildi. Gece boyu haber alamadık. Akşam namazından sonra telefonları açılmayınca biz durumdan şüphelendik ve jandarmaya bildirdik. Şu an arama çalışmaları eksiksiz devam ediyor, hiçbir sorun yok. Havadan helikopter, İHA ve karadan herkes arama çalışması yapıyor. Arama çalışması yapan herkese çok teşekkür ederim. Şu ana kadar devletimiz hep yanımızda oldu, bütün sorunlarımızla ilgilendiler. İlk anlarda en çok suya düşmüş diye kuşku duyduk. Bugün Van ve Diyarbakır'dan gelen jandarma sualtı arama ekipleri bir şey bulamadı. Yapılan tüm aramalara rağmen şu ana kadar bir ize rastlanmadı. Artık ümitlerimiz tükenmiş durumda. Artık oğullarımın dağda örgüt üyelerine denk gelmiş ve onlarda kaçırmış gibi bir izlenim var. Eğer öyle bir şey varsa bundan kimsenin faydası olmaz. Çocuklarım garibandır ekmek parası için çalışmaya gelmişler buraya. Herhangi bir örgütle asla bir bağlantıları yok. Tek temennimiz 2 oğlumun bir an önce gelip bizlere kavuşmasıdır."DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-09-18 16:07:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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