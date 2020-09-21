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Koruma altındaki "vaşak" kazada telef oldu Tunceli'de nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan "vaşak" kazada telef oldu

İHA

Koruma altındaki "vaşak" kazada telef oldu Tunceli'de nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan "vaşak" kazada telef oldu

Tunceli'de nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak kazada telef oldu.
Olay, Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında yer alan Sansa bölgesinde meydana geldi. Dünyada nesli tükenmekte olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan ve birinci derece koruma altında bulunan bir vaşak, bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Bir süre kara yolunda kalan telef olan vaşağı, ilçe sakinlerinden Muzaffer Akyüz görüntülerken ilgili birimlere de haber verdi. Telef olan vaşağın daha sonra kara yolundan kaldırıldığı öğrenildi.
Vaşağın ölmüş olmasından dolayı üzgün olduğunu belirten Muzaffer Akyüz, “Koruma altında bulunan vaşağı daha önceleri çok kere görüntülemiştim. Ancak bu sefer maalesef ölü halini çekmek zorunda kaldım. Bu alan vaşak popülasyonu için oldukça zengin. O nedenle sürücülerin bu kara yolunu kullanırken yaban hayvanı çıkma durumunu düşünerek dikkatli seyretmeleri gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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