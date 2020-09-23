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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de maske ihlaline kameralı takip

İHA

Tunceli’de maske ihlaline kameralı takip

Tunceli’de korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal edenler, şehir polis kameralarından tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.
Tunceli’de pandemi ile mücadele kapsamında teknolojik imkanlardan da istifade edilmeye başlandı. Bu kapsamda, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal edenler şehir polis kameralarından takip ediliyor. Yeni geçilen uygulama kapsamında merkez Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde maske takmadığı tespit edilen bir kişi şehir polis kameralarına takıldı. Polis ekiplerinin sevk edildiği bölgede maske takmayan şahıs durdurularak 900 TL idari para cezası kesildi, takması için de maske verildi.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Maske ve sosyal mesafe kural ihlallerini mobese kameralarından tespit edip cezai işlem uyguluyoruz. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için lütfen kurallara uyalım”denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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