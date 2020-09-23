Tunceli'de, 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nda rafting yarışması düzenlendi



Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Munzur Nehri'nde rafting yarışması düzenlendi.

Tunceli'de, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği Munzur Nehri kıyısında düzenlendi. Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ile çok sayıda kişinin katıldığı törende, uluslararası rafting parkurunda rafting yarışması gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Özkan, etkinliğin bir hafta süreceğini ifade ederek, "Doğasıyla, insanıyla, nezaketiyle, canıyla, candanlığıyla Tunceli'de sizlerle birlikte olmak çok güzel bir duygu. Avrupa Hareketlilik Haftası programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın planlamasıyla Rafting Federasyonu Başkanımız ekibiyle birlikte ilimizdeki etkinliklere katılmalarından dolayı teşekkür ederiz. Spor dolu, hareket dolu bir haftayla Tunceli'de birlikte olacağız. Dünyanın en önemli rafting parkurlarından olan Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki uluslararası rafting parkurunda sporcularımız rafting yapacak ve bizler de bu güzelliği birlikte yaşayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan rafting yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-09-23 14:29:01



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