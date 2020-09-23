Tunceli'de maske takmayanlar mobeseden tespit ediliyor

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Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, mobese kamerasıyla maske takmadıkları tespit edilen çok sayıda kişiye cezai işlem uygulandı.

Tunceli Valiliği tarafından koronavirüs önlemlerine yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda kent genelinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla maske takmayanlar, denetimlerin yanı sıra mobese kameralarıyla da tespit ediliyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nün mobese kameralarında maske takmayanları belirlenmesinin ardından, bölgeye giden polis ekiplerince ceza işlemi uygulanıyor. Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs kurallarına uyulması çağrısı yapılarak, "Maske ve sosyal mesafe kural ihlallerini mobese kameralarından tespit edip cezai işlem uyguluyoruz. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için lütfen kurallara uyalım" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-09-23 14:38:39



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