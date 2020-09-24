Tunceli’de Covid-19 nedeniyle bir diş kliniği geçici olarak kapatıldı

Tunceli’de faaliyet gösteren özel bir diş kliniğinde 1 personelin korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıkması üzerine 10 kişi karantinaya alındı, iş yeri 5 günlüğüne kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde faaliyet gösteren özel bir diş kliniğinde bir personelin Covid19 belirtileri göstermesi üzerine yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine iş yerinde çalışan 10 kişi tedbir amaçlı İl Sağlık Müdürlüğü gözetiminde karantinaya alındı. İş yeri de alınan kararla 5 günlüğüne kapatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.