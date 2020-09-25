Tunceli'de, karantinayı ihlal eden 14 kişiye ceza



Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde karantina kurallarını ihlal eden 14 kişi ile maske takmadığı tespit edilen 6 kişiye toplam 49 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik sürdürülen denetimler sırasında karantina kurallarını ihlal eden 14 kişi ile maske takmayan 6 kişi tespit edildi. Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kişiler hakkında 49 bin 500 lira idari para cezasının verildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Son bir hafta içerisinde ilimizde yapılan denetimlerde; 14 vatandaşımıza karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 Sayılı maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL para cezası, maske kuralına uymayan 6 vatandaşımıza yine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu´nun 282'inci maddesine istinaden 900'er TL idari para cezası uygulanmış olup, toplamda 20 kişiye 49 bin 500 TL idari para cezası uygulanmıştır."DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-09-25 13:08:32



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