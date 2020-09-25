Tunceli'de, karantinayı ihlal eden 14 kişiye ceza

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde karantina kurallarını ihlal eden 14 kişi ile maske takmadığı tespit edilen 6 kişiye toplam 49 bin 500 TL idari para cezası kesildi.
Kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik sürdürülen denetimler sırasında karantina kurallarını ihlal eden 14 kişi ile maske takmayan 6 kişi tespit edildi. Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kişiler hakkında 49 bin 500 lira idari para cezasının verildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Son bir hafta içerisinde ilimizde yapılan denetimlerde; 14 vatandaşımıza karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 Sayılı maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL para cezası, maske kuralına uymayan 6 vatandaşımıza yine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu´nun 282'inci maddesine istinaden 900'er TL idari para cezası uygulanmış olup, toplamda 20 kişiye 49 bin 500 TL idari para cezası uygulanmıştır."DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-09-25 13:08:32
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.